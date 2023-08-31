Таксистов в РФ обяжут оформлять ИП или самозанятость

Так, всем гражданам, которые подрабатывают извозом, будет необходимо оформлять ИП или статус самозанятого. Кроме того, на всех машинах такси появятся оранжевый фонарь на крыше и шашечки на кузове, в противном случае шоферам придется платить штрафы. При этом в Свердловской области красить в желтый цвет автомобили будет необязательно, пишет «КП-Екатеринбург».