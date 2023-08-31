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Таксистов в РФ обяжут оформлять ИП или самозанятость

Таксистов в РФ обяжут оформлять ИП или самозанятость

31 августа 2023, 13:38
Фото: 1MI
Новый закон о такси в России вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Так, всем гражданам, которые подрабатывают извозом, будет необходимо оформлять ИП или статус самозанятого. Кроме того, на всех машинах такси появятся оранжевый фонарь на крыше и шашечки на кузове, в противном случае шоферам придется платить штрафы. При этом в Свердловской области красить в желтый цвет автомобили будет необязательно, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам представителя Уральского Общественного совета по развитию такси Владимира Герасименко, в регионе от покраски такси в определенный цвет отказались в 2010 году и вводить вновь не собираются, так как это может уничтожить бизнес.

Помимо вышеуказанных нововведений будет еще увеличена стоимость полиса ОСАГО для самозанятых водителей — его цена будет достигать 100 тысяч рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле появился новый вид мошенничества: неизвестный человек просит вызвать ему такси. После поездки пассажир не оплачивает услуги, а долг остается на том, кто их заказывал.

О новом виде мошенничества с поездками на такси рассказали жители Нижнего Тагила
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