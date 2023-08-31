Трансформация родинки в злокачественное образование: на что следует обратить внимание

Врач объяснил во время интервью с Pravda.Ru, как различить родинку от опасного новообразования на коже. Пациенты, как правило, помнят свою родинку из детства. Она может увеличиваться в размерах, но ее цвет, оттенок и форма границы должны быть плавными и округлыми. Это основное отличие родинки от опасных меланомоподобных новообразований.