Трансформация родинки в злокачественное образование: на что следует обратить внимание

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Врач объяснил во время интервью с Pravda.Ru, как различить родинку от опасного новообразования на коже. Пациенты, как правило, помнят свою родинку из детства. Она может увеличиваться в размерах, но ее цвет, оттенок и форма границы должны быть плавными и округлыми. Это основное отличие родинки от опасных меланомоподобных новообразований.
Братик отметил, что самые опасные опухоли — это меланомы, которые могут быть распознаны только онкологом-дерматологом. Для постановки диагноза требуется проведение дерматоскопии (исследование поверхности родинки).
«Цитологи рассматривают клетки и на основе их выводов принимается решение о необходимости радикального удаления таких опухолей», — пояснил врач.
Медик отметил, что под воздействием агрессивных факторов внешней среды родинка может превратиться в злокачественное образование.
«Это может произойти из-за контакта с кислотами, воздействия физических факторов, облучения или других причин. Однако обычно такие изменения происходят у пожилых людей. Родинка изменяет свою поверхность, появляется блеск, неравномерность, изрезанность контура и пигментация становится неоднородной», — перечислил признаки опасного превращения родинки.