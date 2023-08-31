Труп мужчины найден на улице в Первоуральске

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Свердловчанину неожиданно стало плохо. Предварительно, признаков насильственной смерти специалисты у него не нашли, рассказал Ура.ру начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.
По словам помощника главы СК Александра Шульги, сотрудниками ведомства проводится осмотр места, где был найден умерший, опрашиваются очевидцы. Тело отправлено на судмедэкспертизу.
Напомним, 27 августа 2023 года в Екатеринбурге прохожие заметили мертвого мужчину, который лежал около проезжей части и был накрыт черным пакетом.