У жительницы Нижнего Тагила похитили ребенка, а средняя зарплата в регионе возросла

Средняя зарплата в Свердловской области за год увеличилась на 16,2%. В июне 2023 года этот показатель составил 66,9 тысячи рублей. Лучше всего в регионе оплачиваются научные исследования и разработки (107,9 тысячи рублей), а также финансовая и страховая деятельность (102,5 тысячи рублей).