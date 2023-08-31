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У жительницы Нижнего Тагила похитили ребенка, а средняя зарплата в регионе возросла

У жительницы Нижнего Тагила похитили ребенка, а средняя зарплата в регионе возросла

31 августа 2023, 14:22
Фото: Midjourney
У жительницы Нижнего Тагила похитили ребенка, а средняя зарплата в регионе возросла. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 31 августа.

Тагильчанка обвинила директора «Капиталстроя» в похищении общего ребенка. По словам женщины, 30 августа она не дождалась сына после садика. Она считает, что мальчика похитил его отец — Юрий Бронников. Он директор ООО «Капиталстрой».

Жительница Тагила обвиняет директора «Капиталстроя» в похищении общего ребенка
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Средняя зарплата в Свердловской области за год увеличилась на 16,2%. В июне 2023 года этот показатель составил 66,9 тысячи рублей. Лучше всего в регионе оплачиваются научные исследования и разработки (107,9 тысячи рублей), а также финансовая и страховая деятельность (102,5 тысячи рублей).

Средняя зарплата в Свердловской области за год выросла на 16,2%
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Овощи подешевели на 10% в Свердловской области. Это произошло за неделю с 21 по 28 августа. В этот период свердловчане могли купить килограмм картофеля в среднем за 37,16 рубля (-10,8%), свежей капусты — за 42,36 рубля (-11,87%). Подешевели также лук и морковь.

В Свердловской области за неделю овощи подешевели на 10%
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Мошенники обманули тагильскую работницу музея на полмиллиона рублей. Они позвонили ей и сказали, что она подозревается в связи с «недружественной страной». Звонили ей через мессенджер с аватаркой «Федеральная служба безопасности».

Работница музея в Тагиле заплатила 500 тысяч за «связь» с «недружественной страной»
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На 8 рублей подешевеет проезд в общественном транспорте Екатеринбурга с 1 сентября. Для этого нужно будет использовать бесконтактный способ оплаты банковской картой. Акция продлится до 31 декабря и будет распространяться на метро, автобусы, трамваи и троллейбусы.

Проезд в транспорте Екатеринбурга подешевеет на 8 рублей
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