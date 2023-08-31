Участница кровавой вечеринки в Екатеринбурге рассказала подробности ночи

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Вечеринка проходила в одной из квартир по улице Рощинской. Драка произошла ночью на втором этаже высотки. Соседи услышали крики и увидели следы крови в подъезде, пишет Е1.
Известно, что одну из девушек, которая была на вечеринке, пригласила туда ее подруга. Ирина рассказала, что она приехала на вписку исключительно к своей приятельнице Алине, а других людей она ранее не знала.
Мы пили алкоголь, водку. Наркотиков не было. После этого пацаны стали как-то агрессировать. Они выясняли отношения между собой, — рассказала Ирина.
Подробности их перепалки она не знает, так как была пьяна и большую часть времени провела на балконе. В это время ее подруга Алина кричала. Соседи услышали крики и помогли им выбраться через окно.
По словам девушки, парням примерно по 30 лет. Одного из них зовут Алексей.
Там что-то случилось с дверью, они не могли ее открыть. И поэтому никто не мог выйти из квартиры, там кто-то громко стучал снаружи, — вспоминает Ирина.
Выбравшись из квартиры, они сразу разъехались.