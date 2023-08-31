tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Участница кровавой вечеринки в Екатеринбурге рассказала подробности ночи

Участница кровавой вечеринки в Екатеринбурге рассказала подробности ночи

31 августа 2023, 12:59
Фото: 1MI
20-летняя Ирина, которая была участницей вечеринки в одной из квартир в Екатеринбурге, которая закончилась кровопролитием, рассказала подробности случившегося.

Вечеринка проходила в одной из квартир по улице Рощинской. Драка произошла ночью на втором этаже высотки. Соседи услышали крики и увидели следы крови в подъезде, пишет Е1.

Известно, что одну из девушек, которая была на вечеринке, пригласила туда ее подруга. Ирина рассказала, что она приехала на вписку исключительно к своей приятельнице Алине, а других людей она ранее не знала.

Мы пили алкоголь, водку. Наркотиков не было. После этого пацаны стали как-то агрессировать. Они выясняли отношения между собой, — рассказала Ирина.

Подробности их перепалки она не знает, так как была пьяна и большую часть времени провела на балконе. В это время ее подруга Алина кричала. Соседи услышали крики и помогли им выбраться через окно.

По словам девушки, парням примерно по 30 лет. Одного из них зовут Алексей.

Там что-то случилось с дверью, они не могли ее открыть. И поэтому никто не мог выйти из квартиры, там кто-то громко стучал снаружи, — вспоминает Ирина.

Выбравшись из квартиры, они сразу разъехались.

Свидетель появился в деле об изнасиловании школьниц на вписке в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Происшествия#Свердловская область#Алкоголь#Окно#Драка#Балкон#Екатеринбург#Подруга#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Кому выгодно и кому невыгодно, чтобы депутатов Гордумы в Екатеринбурга выбрали онлайн
Вчера, 11:46
Антикризис. 500 банок и два холодильника: садовод из Нижнего Тагила делится рецептами заготовок
Вчера, 04:07
Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
28 августа, 10:39
Погибших на СВО хоронят в специальном месте на кладбище Вагонки в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:13
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
28 августа, 12:47
В Нижнем Тагиле жители Вагонки снова останутся без горячей воды
Вчера, 16:00