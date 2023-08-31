Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего на стройке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
Виновным грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили в СК по Свердловской области.
По информации следствия, утром 29 августа 2023 года на объекте, который находится на дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге, во время выполнения работ рабочий упал с высоты. В результате он получил сочетанную травму головы. Мужчина скончался на месте.
В рамках расследования продолжается сбор доказательств. Уже проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и назначены экспертизы. также проводится анализ документов компании и другие действия.
Напомним, мужчина упал в технологическое отверстие, которое находится между зданиями хладотерминала. Оттуда тело не могли достать длительное время.