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В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге выявили опасный мед у пассажиров из Таджикистана

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге выявили опасный мед у пассажиров из Таджикистана

31 августа 2023, 15:53
Фото: 1MI
Опасный мед выявили у пассажиров из Таджикистана таможенники, когда проводился досмотр ручной клади в Кольцово в Екатеринбурге.

У обнаруженной продукции не имелось специальных ветдокументов, а также разрешения на ввоз меда. Кроме того, у партии товара отсутствовали упаковка и маркировка, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Пассажиров привлекли к административной ответственности за несоблюдение ветеринарно-санитарных требований.

Напомним, в июне 2023 года в Кольцово задержали пассажира, который пытался провезти мед плохого качества. Всю партию привезенной продукцию уничтожили, а на пассажира составили административный протокол.

Более 2 кг опасного меда пытался провезти в Екатеринбург пассажир из Таджикистана
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