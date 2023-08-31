В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге выявили опасный мед у пассажиров из Таджикистана

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
У обнаруженной продукции не имелось специальных ветдокументов, а также разрешения на ввоз меда. Кроме того, у партии товара отсутствовали упаковка и маркировка, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.
Пассажиров привлекли к административной ответственности за несоблюдение ветеринарно-санитарных требований.
Напомним, в июне 2023 года в Кольцово задержали пассажира, который пытался провезти мед плохого качества. Всю партию привезенной продукцию уничтожили, а на пассажира составили административный протокол.