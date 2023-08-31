В Дегтярске «мастер по окнам» украл у пенсионерки полученную пенсию

В полицию пенсионерка обратилась 18 августа. Она рассказала, что на улице рядом с подъездом неизвестный мужчина назвал ее по имени и сказал, что несколько лет назад устанавливал ей в квартире пластиковые окна. Об этом сообщили в МО МВД России «Ревдинский».