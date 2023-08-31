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В Дегтярске «мастер по окнам» украл у пенсионерки полученную пенсию

В Дегтярске «мастер по окнам» украл у пенсионерки полученную пенсию

31 августа 2023, 08:13
Фото: МО МВД России «Ревдинский»
В Дегтярске у 84-летней женщины прямо из дома украли деньги. Злоумышленник лишил ее 32 тысяч рублей.

В полицию пенсионерка обратилась 18 августа. Она рассказала, что на улице рядом с подъездом неизвестный мужчина назвал ее по имени и сказал, что несколько лет назад устанавливал ей в квартире пластиковые окна. Об этом сообщили в МО МВД России «Ревдинский».

В этот же момент к подъезду подошла сотрудница Почты России и сообщила женщине, что принесла ей пенсию. Услышав это, мужчина предложил пенсионерке проверить, все ли в порядке с окнами.

Женщина получила пенсию на кухне и положила деньги в ящик. В это время мужчина находился в комнате. В какой-то момент он заглянул в полку, взял деньги, попрощался с хозяйкой и ушел.

Когда женщина вернулась на кухню за деньгами и не обнаружила их, то запаниковала. Она обратилась в полицию, но не смогла в точности описать злоумышленника из-за плохого зрения.

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