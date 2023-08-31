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Published Сегодня, 17:03

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Updated Сегодня, 17:03

В Екатеринбурге будут перекрыты некоторые дороги из-за «Кросса наций»

В Екатеринбурге будут перекрыты некоторые дороги из-за «Кросса наций»

31 августа 2023, 17:03
Фото: 1MI
В Екатеринбурге ограничат дорожное движение на нескольких улицах из-за проведения «Кросса наций». Мероприятие состоится 16 сентября 2023 года.

Так, дорожное движение закроют на от улицы Малышева до Первомайской. Также на некоторое время приостановят транспортное движение от улицы Восточной до Мира, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Проезды перекроют с 6:00 утра до 15:00 дня. Кроме того, на этих улицах не разрешат парковать автомобили.

Напомним, в августе 2023 года в Нижнем Тагиле во время Дня города перекрывали несколько улиц в центре.

Дороги в центре Нижнего Тагила перекроют в День города
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