В Екатеринбурге будут перекрыты некоторые дороги из-за «Кросса наций»

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Так, дорожное движение закроют на от улицы Малышева до Первомайской. Также на некоторое время приостановят транспортное движение от улицы Восточной до Мира, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Проезды перекроют с 6:00 утра до 15:00 дня. Кроме того, на этих улицах не разрешат парковать автомобили.
Напомним, в августе 2023 года в Нижнем Тагиле во время Дня города перекрывали несколько улиц в центре.