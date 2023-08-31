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В Екатеринбурге молодой человек поднял закладку и попался

В Екатеринбурге молодой человек поднял закладку и попался

31 августа 2023, 06:19
Фото: 1MI
26-летнего молодого человека в Екатеринбурге задержали за незаконный оборот наркотиков.

Сотрудники полиции задержали екатеринбуржца, когда он поднял закладку и отправился к себе домой, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

В отделении полиции, куда его привезли силовики, юноша рассказал, что взял запрещенное вещество для личного пользования и не собирался заниматься его сбытом. В свертке, который он взял, обнаружили мефедрон чуть менее грамма.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотических веществ.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле задержали 32-летнего мужчину, который приехал вместе с семьей из Санкт-Петербурга, за сбыт наркотиков. На него возбудили уголовное дело и отправили под стражу.

В Нижнем Тагиле задержали жителя Санкт-Петербурга по подозрению в обороте наркотиков
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