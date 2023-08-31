В Екатеринбурге молодой человек поднял закладку и попался

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Сотрудники полиции задержали екатеринбуржца, когда он поднял закладку и отправился к себе домой, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
В отделении полиции, куда его привезли силовики, юноша рассказал, что взял запрещенное вещество для личного пользования и не собирался заниматься его сбытом. В свертке, который он взял, обнаружили мефедрон чуть менее грамма.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотических веществ.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле задержали 32-летнего мужчину, который приехал вместе с семьей из Санкт-Петербурга, за сбыт наркотиков. На него возбудили уголовное дело и отправили под стражу.