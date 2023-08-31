В Екатеринбурге внук держал бабушку в квартире пять лет из-за наследства

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Пострадавшей, Нине Александровне, 83 года, она директор Уральского центра аттестации. Проживала женщина одна и страдала от проблем с памятью. Иногда забывала даже имена внуков, пишет «Ural Mash | Урал Мэш».
Ее внуки — Леонид и Владислав. В какой-то момент Владислав заметил, что Леонид стал помогать бабушке и сам не вмешивался в этот процесс.
Родственники утверждают, что Леонид установил в квартире бабушки видеокамеры, приставил охрану и привозил на подпись документы. Когда в гости приехал Владислав, он узнал, что бабушка живет в плохих условиях и уже несколько лет не может попасть к врачу.
Тогда Влад задал Леониду вопросы, где бабушка проходит лечение, а тот в ответ лишь отмахивался, утверждают родственники. Далее, Леонид привез бабушке документы на подписание, а также сделал от имени пенсионерки на себя генеральную доверенность. Далее, как считают родные, некоторые документы за старушку подписывал уже он сам.
Родственники полагают, что мотивами Леонида может быть только одно обстоятельство — квартира, в которой живет бабушка. Это жилье в центре города. А также в ее собственности есть 4-этажное здание с парковкой и многочисленные счета с деньгами.