В Екатеринбурге внук держал бабушку в квартире пять лет из-за наследства

Тогда Влад задал Леониду вопросы, где бабушка проходит лечение, а тот в ответ лишь отмахивался, утверждают родственники. Далее, Леонид привез бабушке документы на подписание, а также сделал от имени пенсионерки на себя генеральную доверенность. Далее, как считают родные, некоторые документы за старушку подписывал уже он сам.