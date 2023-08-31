tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

В Екатеринбурге во время тушения пожара был найден труп женщины

В Екатеринбурге во время тушения пожара был найден труп женщины

31 августа 2023, 07:24
Фото: 1MI
При тушении пожара в квартире спасатели обнаружили труп женщины. Это произошло в жилом доме по улице Крауля. Пожар был зафиксирован в квартире на 4 этаже.

О пожаре спасатели узнали примерно в 8 часов утра 31 августа. Потушив пламя, огнеборцы нашли женщину, которая не подавала признаков жизни. Огонь сбыл ликвидирован за несколько минут, пишет Ура.ру.

Тушением пламени занимались 16 человек. По факту случившегося следственный комитет проводит проверку. Предварительно известно, что смерть женщины не носит криминальный характер.

Есть несколько версий того, почему пожар начался. Одна из них — курение в квартире. Очагом возгорания предварительно установлена кровать в комнате.

Пожилой мужчина погиб во время пожара в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Сотрудник Росгвардии спас пожилую пару из пожара в СевероуральскеО хлопках от пожара рассказали жители садов под Нижним ТагиломЗаповедники в Свердловской области потеряли 5 миллионов рублей из-за пожаров
#Пожар#Спасатели#Квартира#Пламя#Очаг возгорания#Курение#Огнеборцы#Екатеринбург#Тушение пожара#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Кому выгодно и кому невыгодно, чтобы депутатов Гордумы в Екатеринбурга выбрали онлайн
Вчера, 11:46
Антикризис. 500 банок и два холодильника: садовод из Нижнего Тагила делится рецептами заготовок
Вчера, 04:07
Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
28 августа, 10:39
Погибших на СВО хоронят в специальном месте на кладбище Вагонки в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:13
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
28 августа, 12:47
В Нижнем Тагиле жители Вагонки снова останутся без горячей воды
Вчера, 16:00