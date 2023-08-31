В Екатеринбурге во время тушения пожара был найден труп женщины

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
О пожаре спасатели узнали примерно в 8 часов утра 31 августа. Потушив пламя, огнеборцы нашли женщину, которая не подавала признаков жизни. Огонь сбыл ликвидирован за несколько минут, пишет Ура.ру.
Тушением пламени занимались 16 человек. По факту случившегося следственный комитет проводит проверку. Предварительно известно, что смерть женщины не носит криминальный характер.
Есть несколько версий того, почему пожар начался. Одна из них — курение в квартире. Очагом возгорания предварительно установлена кровать в комнате.