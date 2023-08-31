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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

В Екатеринбурге заменят несколько десятков остановок

В Екатеринбурге заменят несколько десятков остановок

31 августа 2023, 15:12
Фото: Администрация Екатеринбурга
62 остановочных навеса в Екатеринбурге будут заменены на новые остановки.

У некоторых остановок будут другая конструкция сидений, размер стекло по бокам, а также изменится строение навеса, чтобы жители были более защищены от плохих погодных условий, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

На нескольких остановках установят видеокамеры и онлайн-табло, на котором можно будет отслеживать в реальном времени движение общественного транспорта.

Большую часть новых остановочных комплексов поставят на улицах города до октября 2023 года во всех районах.

Напомним, в июле 2023 года в Нижнем Тагиле установили более двух десятков «позолоченных» комплексов.

Еще 19 «золотых» остановок появятся в Нижнем Тагиле
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