В Екатеринбурге заменят несколько десятков остановок

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
У некоторых остановок будут другая конструкция сидений, размер стекло по бокам, а также изменится строение навеса, чтобы жители были более защищены от плохих погодных условий, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
На нескольких остановках установят видеокамеры и онлайн-табло, на котором можно будет отслеживать в реальном времени движение общественного транспорта.
Большую часть новых остановочных комплексов поставят на улицах города до октября 2023 года во всех районах.
Напомним, в июле 2023 года в Нижнем Тагиле установили более двух десятков «позолоченных» комплексов.