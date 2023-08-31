В Нижнем Тагиле ожидаются дожди в День знаний

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
В этот день в городе ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем достигнет +12… +15 градусов. Согласно данным Гисметео, во второй половине дня начнется дождь, который будет продолжаться вечером и ночью.
Также 1 сентября ожидается северный ветер с порывами до 8 метров в секунду. Столбики термометров вечером будут достигать отметки +13 градусов, а ночная температура воздуха будет +12… +13 градусов.
Напомним, 31 августа 2023 года в Свердловской области прогнозируется +14… +19 градусов. Осадки прекратятся 2 сентября 2023 года.