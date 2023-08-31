tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

В Новоуральске курьер мошенников забрал у пенсионеров больше миллиона и попался

В Новоуральске курьер мошенников забрал у пенсионеров больше миллиона и попался

31 августа 2023, 04:46
Фото: Владерий Горелых
Еще один курьер мошенников задержан в Свердловской области. На этот раз в Новоуральске. Мужчина успел забрать у жертв более 1,3 миллиона рублей.

Подозреваемый действовал по схеме «Родственник попал в ДТП». Всего на его счету восемь жертв, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Задержанным оказался уже судимый ранее местный житель. Он рассказал, что стал работать курьером после того, как ему пришло предложение о вакансии. В тексте объявления было сказано, что с закладкой наркотиков работа не связана.

В результате мужчина откликнулся и прошел идентификацию. Он предоставил о себе сведения, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Работал мужчина всего два дня. После этого его задержали. Средний возраст жертв составил 74-88 лет. На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Житель Ревды отдал мошенникам более 800 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Мошенники собирают деньги под видом семьи впавшей в кому девочки из ЕкатеринбургаМошенники похитили у пожилых жителей Свердловской области более 2,6 миллиона рублейТравматолог из Воронежа перевел мошенникам 1,3 млн рублей
#Происшествия#Новоуральск#Задержание#Мошенник#Курьер#Ирина Кирилова#Кримина
Подпишитесь
Кому выгодно и кому невыгодно, чтобы депутатов Гордумы в Екатеринбурга выбрали онлайн
Вчера, 11:46
Антикризис. 500 банок и два холодильника: садовод из Нижнего Тагила делится рецептами заготовок
Вчера, 04:07
Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
28 августа, 10:39
Погибших на СВО хоронят в специальном месте на кладбище Вагонки в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:13
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
28 августа, 12:47
В Нижнем Тагиле жители Вагонки снова останутся без горячей воды
Вчера, 16:00