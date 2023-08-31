В Новоуральске курьер мошенников забрал у пенсионеров больше миллиона и попался

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Подозреваемый действовал по схеме «Родственник попал в ДТП». Всего на его счету восемь жертв, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
Задержанным оказался уже судимый ранее местный житель. Он рассказал, что стал работать курьером после того, как ему пришло предложение о вакансии. В тексте объявления было сказано, что с закладкой наркотиков работа не связана.
В результате мужчина откликнулся и прошел идентификацию. Он предоставил о себе сведения, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Работал мужчина всего два дня. После этого его задержали. Средний возраст жертв составил 74-88 лет. На данный момент расследование уголовного дела продолжается.