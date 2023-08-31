В Приморье спасатели приступили к эвакуации жителей из-за опасности разрушения дамбы

Из-за возможного подмыва грунта, в результате ливней на Малоказаченском водохранилище, было принято решение о том, что необходимо обеспечить безопасность жителей Пуциловской территории путем их эвакуации и перевозки на безопасные участки, расположенные на более высоких местностях, пишет ridus.ru.