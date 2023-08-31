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Updated Сегодня, 10:21

В Приморье спасатели приступили к эвакуации жителей из-за опасности разрушения дамбы

31 августа 2023, 10:11
В Приморье спасатели начали эвакуацию жителей Пуциловской территории города Уссурийска из-за опасности разрушения дамбы после прохождения тайфуна Ханум.

Из-за возможного подмыва грунта, в результате ливней на Малоказаченском водохранилище, было принято решение о том, что необходимо обеспечить безопасность жителей Пуциловской территории путем их эвакуации и перевозки на безопасные участки, расположенные на более высоких местностях, пишет ridus.ru.

Для контроля за ситуацией был установлен круглосуточный пост наблюдения на Малоказаченском водохранилище, откуда поступила информация о том, что паводковый водосброс не может справиться со своей задачей. Существует реальная угроза затопления жилых домов, поэтому начата эвакуация жителей.

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