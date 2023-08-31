В Серове отремонтировали школу-интернат после проверки прокуратуры

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Капремонт проводился в образовательном учреждении с отставанием от намеченного графика. До 1 декабря 2022 года подрядчик не завершил работы. В связи с этим прокуратура начала проверку ремонтной компании, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
В итоге прокурор внес представление в суд директору школы-интерната, которое было удовлетворено. После этого администрация учреждения расторгла контракт с подрядчиком и нашла другого. В настоящий момент капитальный ремонт полностью закончен.
Напомним, в Екатеринбурге на капитальный ремонт закрылась школа №68 после того, как в ней обвалился потолок и здание признали аварийным. В школе не проводился ремонт 90 лет.