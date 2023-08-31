В Серове отремонтировали школу-интернат после проверки прокуратуры

Капремонт проводился в образовательном учреждении с отставанием от намеченного графика. До 1 декабря 2022 года подрядчик не завершил работы. В связи с этим прокуратура начала проверку ремонтной компании, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.