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В Серове отремонтировали школу-интернат после проверки прокуратуры

В Серове отремонтировали школу-интернат после проверки прокуратуры

31 августа 2023, 13:54
Фото: Прокуратура по Свердловской области
В школе-интернате в Серове провели капитальный ремонт после заключения договора с другим подрядчиком.

Капремонт проводился в образовательном учреждении с отставанием от намеченного графика. До 1 декабря 2022 года подрядчик не завершил работы. В связи с этим прокуратура начала проверку ремонтной компании, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В итоге прокурор внес представление в суд директору школы-интерната, которое было удовлетворено. После этого администрация учреждения расторгла контракт с подрядчиком и нашла другого. В настоящий момент капитальный ремонт полностью закончен.

Напомним, в Екатеринбурге на капитальный ремонт закрылась школа №68 после того, как в ней обвалился потолок и здание признали аварийным. В школе не проводился ремонт 90 лет.

Школу с рухнувшим потолком в Екатеринбурге признали аварийной
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#Общество#Проверка#Прокуратура#Подрядчик#Школа#Контракт#Договор#Ремонт#Серов#Капитальный ремонт#Здание#Школа-интернат#Елизавета Зиборова#Инцидент
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