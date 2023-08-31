В Свердловской области за неделю овощи подешевели на 10%

Кроме того прибавили в цене и другие позиции. Например, килограмм курицы обходился покупателям в 200,78 рубля (+2,14%), десяток яиц стоил 75,97 рубля (+0,15%), литр подсолнечного масла — 120,89 рубля (+0,69%). Также подорожали мука, соль, хлеб, рис и пшено, свинина, говядина, сосиски и сардельки, консервы для детского питания, выяснила редакция TagilCity.ru.