В Свердловской области за неделю овощи подешевели на 10%

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Килограмм картофеля жители региона могли купить в среднем за 37,16 рубля (-10,8%), свежей капусты — за 42,36 рубля (-11,87%). Репчатый лук стоил 39,52 рубля (-10,57%), морковь — 59,92 рубля (-5,8%). Среди немного подорожавших овощей в списке Свердловскстата значатся свекла, огурцы и помидоры.
Кроме того прибавили в цене и другие позиции. Например, килограмм курицы обходился покупателям в 200,78 рубля (+2,14%), десяток яиц стоил 75,97 рубля (+0,15%), литр подсолнечного масла — 120,89 рубля (+0,69%). Также подорожали мука, соль, хлеб, рис и пшено, свинина, говядина, сосиски и сардельки, консервы для детского питания, выяснила редакция TagilCity.ru.
Дешевле свердловчане в конце лета могли купить макароны и вермишель, рыбу, молоко, сметану и творог, чай и сахар-песок.