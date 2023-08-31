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Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

В Свердловской области за неделю овощи подешевели на 10%

В Свердловской области за неделю овощи подешевели на 10%

31 августа 2023, 09:42
Фото: 1MI
За неделю с 21 по 28 августа в Свердловской области более чем на 10% упали цены на овощи.

Килограмм картофеля жители региона могли купить в среднем за 37,16 рубля (-10,8%), свежей капусты — за 42,36 рубля (-11,87%). Репчатый лук стоил 39,52 рубля (-10,57%), морковь — 59,92 рубля (-5,8%). Среди немного подорожавших овощей в списке Свердловскстата значатся свекла, огурцы и помидоры.

Кроме того прибавили в цене и другие позиции. Например, килограмм курицы обходился покупателям в 200,78 рубля (+2,14%), десяток яиц стоил 75,97 рубля (+0,15%), литр подсолнечного масла — 120,89 рубля (+0,69%). Также подорожали мука, соль, хлеб, рис и пшено, свинина, говядина, сосиски и сардельки, консервы для детского питания, выяснила редакция TagilCity.ru.

Дешевле свердловчане в конце лета могли купить макароны и вермишель, рыбу, молоко, сметану и творог, чай и сахар-песок.

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#Экономика#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Деньги#Статистика#Стоимость#Овощи#Евгения Сафина
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