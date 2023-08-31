В Верхней Пышме ищут пропавшего в лесу пенсионера

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
30 августа пожилой мужчина ушел в лес и до сих пор не вернулся. Его зовут Иванов Юрий Шуматбаевич, сообщает «Лиза Алерт».
Его приметы — рост 160 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы, карие глаза. На момент пропажи он был одет в темно-зеленую короткую куртку, темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки и синюю кепку.
С собой у него был разноцветный зонт. Дедушка может нуждаться в медпомощи. Всех, кто видел его, просят звонить по телефонам, указанным в ориентировке.