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В Верхней Пышме ищут пропавшего в лесу пенсионера

В Верхней Пышме ищут пропавшего в лесу пенсионера

31 августа 2023, 09:47
Фото: 1MI
71-летнего дедушку разыскивают в Верхней Пышме. Он пропал в поселке Исеть.

30 августа пожилой мужчина ушел в лес и до сих пор не вернулся. Его зовут Иванов Юрий Шуматбаевич, сообщает «Лиза Алерт».

Фото: "Лиза Алерт"

Его приметы — рост 160 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы, карие глаза. На момент пропажи он был одет в темно-зеленую короткую куртку, темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки и синюю кепку.

С собой у него был разноцветный зонт. Дедушка может нуждаться в медпомощи. Всех, кто видел его, просят звонить по телефонам, указанным в ориентировке.

32-летнего пропавшего мужчину из Новоуральска ищут почти две недели
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#Происшествия#Пенсионер#Поиск#Верхняя Пышма#Исеть#Дарья Сорокина
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