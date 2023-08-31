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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

В Вологде пенсионерка перевела мошенникам 6,8 млн рулей

31 августа 2023, 12:33
В Вологде старушка обратилась в полицию, чтобы пожаловаться на мошенников, которые смогли выманить у нее 6,8 миллиона рублей.

Неизвестные люди держали связь с ней в течение месяца и уговорили продать ее квартиру и автомобиль Лада, а затем перевести деньги на их счет. Больше половины суммы она перевела на разные счета, а оставшуюся часть предстояло передать лично прибывшему незнакомцу. Всего ущерб составил 6,8 миллиона рублей, пишет ridus.ru.

В ходе беседы с полицией, женщина рассказала, что по телефону ей позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Затем другой человек, якобы работник Центрального банка, присоединился к разговору. Мошенники сообщили, что на счетах женщины проводятся подозрительные операции.

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