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Вдова умершего в ДТП на свердловской трассе мужчины отсудила миллион рублей

Вдова умершего в ДТП на свердловской трассе мужчины отсудила миллион рублей

31 августа 2023, 10:04
Фото: Midjourney
Суд взыскал 1 млн рублей с перевозчика за ДТП со смертельным исходом. Авария произошла 27 ноября 2021 года примерно в 7:00 на участке автодороги «Серов-Североуральск-Ивдель».

Столкнулись грузовик и две легковых машины. Водитель грузовика, который вез молочную продукцию в Краснотурьинск, уснул за рулем и выехал на встречку, где столкнулся с двумя авто.

В результате водитель одной из легковых авто скончался от полученных травм, сообщает Свердловский областной суд. Вдова умершего обратилась в суд с требованием компенсации от ООО «Виртус», чей сотрудник был виновником ДТП.

Женщина требовала выплатить ей миллион рублей. Представитель ответчика настаивал, что сумму нужно уменьшить до 300 тысяч рублей, так как дочери погибшего уже выплачивали деньги.

Однако суд пришел к выводу, что ответчик должен заплатить именно миллион рублей. Юрлицо пыталось оспорить это решение, но безрезультатно.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Суд#Компенсация#Авария#Дарья Сорокина#ДТП со смертельным исходом
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