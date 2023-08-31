Власти назвали сроки восстановления леса в Геленджике после пожара

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
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Однако, он также отметил, что уже сейчас становится ясно, что восстановление леса потребует много времени, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Напомним, что лес в Геленджике загорелся 29 августа, начавшись с 1,5 гектара земли на улице Речной. Площадь пожара разрослась до 118 гектаров. Угрозы для людей и инфраструктуры не было, а пожар удалось потушить на площади около 100 гектаров.
Тушение пожара осложняли сильные порывы ветра до 30 метров в секунду и сложный рельеф местности, подчеркнули представители МЧС. Но в четверг днем власти сообщили о полной ликвидации пожара в лесу.