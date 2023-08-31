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Власти назвали сроки восстановления леса в Геленджике после пожара

31 августа 2023, 11:47
Власти определили примерные сроки для восстановления леса в Геленджике после пожара. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев упомянул, что процесс оценки ущерба, нанесенного лесному фонду региона, все еще идет.

Однако, он также отметил, что уже сейчас становится ясно, что восстановление леса потребует много времени, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, что лес в Геленджике загорелся 29 августа, начавшись с 1,5 гектара земли на улице Речной. Площадь пожара разрослась до 118 гектаров. Угрозы для людей и инфраструктуры не было, а пожар удалось потушить на площади около 100 гектаров.

Тушение пожара осложняли сильные порывы ветра до 30 метров в секунду и сложный рельеф местности, подчеркнули представители МЧС. Но в четверг днем власти сообщили о полной ликвидации пожара в лесу.

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