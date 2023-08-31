Власти назвали сроки восстановления леса в Геленджике после пожара

Напомним, что лес в Геленджике загорелся 29 августа, начавшись с 1,5 гектара земли на улице Речной. Площадь пожара разрослась до 118 гектаров. Угрозы для людей и инфраструктуры не было, а пожар удалось потушить на площади около 100 гектаров.