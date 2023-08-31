Впервые в Екатеринбурге праздничные линейки пройдут в онлайн-формате

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Об этом на брифинге в мэрии заявил глава департамента образования Константин Шевченко. Он отметил, что не все школы могут вместить первоклашек и их родителей.
Такое решение касается всех школ. По словам Шевченко помещения внутри учреждений, которые будут задействованы во время линеек, это актовые и спортивные залы. Они не позволяют уместить большое количество детей. В частности, в школе №23 первоклассники будут приняты в актовом зале.
Также во всех школах будет организована онлайн-трансляция для родителей, чтобы они могли наблюдать за праздником. Шевченко попросил родителей отнестись к этому с пониманием. При этом линейки ни в одной школе не будут отменены. Они пройдут в разных форматах.
Напомним, в текущем году в 23 школе в Екатеринбурге было набрано больше всего первоклассников. Имеется даже 1 «Р» класс. Еще в одной школе Академического вместо обычной линейки решили сделать фестиваль.