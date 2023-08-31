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Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Впервые в Екатеринбурге праздничные линейки пройдут в онлайн-формате

Впервые в Екатеринбурге праздничные линейки пройдут в онлайн-формате

31 августа 2023, 07:43
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге впервые решено провести праздничные линейки в онлайн-формате. В качестве причин называются большое количество первоклассников и непогода.

Об этом на брифинге в мэрии заявил глава департамента образования Константин Шевченко. Он отметил, что не все школы могут вместить первоклашек и их родителей.

Такое решение касается всех школ. По словам Шевченко помещения внутри учреждений, которые будут задействованы во время линеек, это актовые и спортивные залы. Они не позволяют уместить большое количество детей. В частности, в школе №23 первоклассники будут приняты в актовом зале.

Также во всех школах будет организована онлайн-трансляция для родителей, чтобы они могли наблюдать за праздником. Шевченко попросил родителей отнестись к этому с пониманием. При этом линейки ни в одной школе не будут отменены. Они пройдут в разных форматах.

Напомним, в текущем году в 23 школе в Екатеринбурге было набрано больше всего первоклассников. Имеется даже 1 «Р» класс. Еще в одной школе Академического вместо обычной линейки решили сделать фестиваль.

#Общество#Дети#Школа#День знаний#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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