Врач рассказала о режиме дня здорового человека

Исследования показывают, что утром на голодный желудок происходит более эффективное сжигание жира, на 20% выше, чем в другое время суток. К тому же, семейная зарядка приносит положительные эмоции. Завтрак рекомендуется состоять из белковой пищи или злаковых каш. После завтрака, если работа не находится слишком далеко, полезно совершить пешую прогулку. В половине одиннадцатого можно сделать легкий перекус, предпочтительно орехи, фрукты или продукты, содержащие кальций. Кстати, употребление кальциевой пищи в это время способствует ускорению обмена веществ, что полезно для тех, кто хочет похудеть.