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Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Врач рассказала о режиме дня здорового человека

31 августа 2023, 13:39
По словам кандидата медицинских наук Аллы Соловьевой, идеальный день должен быть адаптирован к биоритмам и особенностям человека. Несмотря на то, что множество факторов не позволяют нам строго придерживаться оптимального режима, все же стоит стремиться к этому.

По мнению врача, лучшее время для пробуждения — с семи до половины восьмого утра. После пробуждения рекомендуется выпить стакан воды, это поможет предотвратить обезвоживание, снизит вероятность запоров и активизирует пищеварение. Затем следует зарядка, которая позволит разработать основные группы мышц и выполнить легкие упражнения. Об этом эксперт рассказала в интервью RuNews24.Ru.

Исследования показывают, что утром на голодный желудок происходит более эффективное сжигание жира, на 20% выше, чем в другое время суток. К тому же, семейная зарядка приносит положительные эмоции. Завтрак рекомендуется состоять из белковой пищи или злаковых каш. После завтрака, если работа не находится слишком далеко, полезно совершить пешую прогулку. В половине одиннадцатого можно сделать легкий перекус, предпочтительно орехи, фрукты или продукты, содержащие кальций. Кстати, употребление кальциевой пищи в это время способствует ускорению обмена веществ, что полезно для тех, кто хочет похудеть.

Если у вас сидячая работа, рекомендуется делать перерывы для физической активности, чтобы размять мышцы и не провести весь день в одной позе.

После работы хорошо бы встретиться с друзьями или провести время с семьей. За пару часов до сна рекомендуется поужинать овощами с небольшим кусочком рыбы или мяса. И около 22:30–23:00 пора отправляться ко сну. Сон должен составлять не менее восьми часов, помещение должно быть проветренным и окна должны быть закрыты шторами.

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