Врач развеяла самые популярные мифы о ЗОЖ

Соловьева также отметила, что много диет, которые мы находим в интернете или получаем по совету друзей, являются мифами. Многие из них опасны, так как не дают нам необходимых веществ и могут вызвать проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе. К сожалению, в интернете больше мифов о ЗОЖ, чем правды.