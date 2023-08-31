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Published Сегодня, 13:52

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Updated Сегодня, 13:58

Врач развеяла самые популярные мифы о ЗОЖ

31 августа 2023, 13:52
Алла Соловьёва, кандидат медицинских наук, рассказала о распространенных мифах о здоровом образе жизни (ЗОЖ). По ее мнению, такие вымыслы мешают нам принять ответственность за свое здоровье и улучшить свой образ жизни.

Первый миф заключается в том, что ЗОЖ — это скучно и ограничивает свободу человека. На самом деле, отказываясь от ЗОЖ, мы подвергаем себя болезням, лечению и плохому качеству жизни. ЗОЖ на самом деле предоставляет нам возможность полноценно наслаждаться жизнью, поддерживая свое тело в отличной форме. Это разнообразная и питательная пища, интересные виды спорта, активный досуг, рассказала врач в беседе с RuNews24.Ru.

Второй миф утверждает, что ЗОЖ — это дорого. Однако это не так. Мы можем получать пользу от местной сезонной пищи, которая не менее полезна и доступна по цене. К тому же, лечение болезней, вызванных неправильным образом жизни, гораздо дороже, чем правильное питание и походы в спортивный зал, подчеркнула эксперт.

Третий миф гласит о том, что ЗОЖ — это только для молодых. На самом деле, в любом возрасте необходимо заботиться о своем здоровье и можно сделать шаг к здоровому образу жизни, который принесет нам только блага.

Соловьева также отметила, что много диет, которые мы находим в интернете или получаем по совету друзей, являются мифами. Многие из них опасны, так как не дают нам необходимых веществ и могут вызвать проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе. К сожалению, в интернете больше мифов о ЗОЖ, чем правды.

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