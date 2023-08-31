«Вырвали глаз и выбросили». В Екатеринбурге на вечеринке произошла кровавая бойня

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Шум из квартиры стал доноситься около полуночи. По словам очевидицы, сначала был просто шум, а затем начался «ужасный ор».
Я заглянула в проем. Там девчонка сидела, забившись в уголок, вторая стояла в сторонке. А трое парней били одного головой об дверь, там это железо прямо выгнуто. Ему вырвали глаз и выкинули его с балкона на тротуар. То есть там люди ходят — и глаз лежит, — рассказала жительница дома.
Соседи вызвали полицейских. Пока наряд был в пути, они приняли решение вывести из квартиры девушек. Двери жильцам не открыли, а потому они стали им помогать через окно. Девушки перебрались на общедомовой балкон.
Одна из девушек рассказала, что с остальными знакомы они не были. Списались и встретились. В квартире компания употребляла наркотики. В какой-то момент молодые люди начали драться, пишет Е1.
В полиции Екатеринбурга сообщили, что по этому факту уже проводится проверка. Возможные пострадавшие, по их данным, в полицию или медучреждения не обращались. Выясняются участники инцидента, а также обстоятельства случившегося.