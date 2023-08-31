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Жители Екатеринбурга устроили кровавую драку на вечеринке в квартире

«Вырвали глаз и выбросили». В Екатеринбурге на вечеринке произошла кровавая бойня

31 августа 2023, 05:00
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга устроили кровавую драку на вечеринке в квартире

Кровавая бойня произошла в ночь на 31 августа в одной из многоэтажек на улице Рощинской в Екатеринбурге. По словам соседей, компания устроила вечеринку, но в какой-то момент там началась драка.

Шум из квартиры стал доноситься около полуночи. По словам очевидицы, сначала был просто шум, а затем начался «ужасный ор».

Я заглянула в проем. Там девчонка сидела, забившись в уголок, вторая стояла в сторонке. А трое парней били одного головой об дверь, там это железо прямо выгнуто. Ему вырвали глаз и выкинули его с балкона на тротуар. То есть там люди ходят — и глаз лежит, — рассказала жительница дома.

Соседи вызвали полицейских. Пока наряд был в пути, они приняли решение вывести из квартиры девушек. Двери жильцам не открыли, а потому они стали им помогать через окно. Девушки перебрались на общедомовой балкон.

Одна из девушек рассказала, что с остальными знакомы они не были. Списались и встретились. В квартире компания употребляла наркотики. В какой-то момент молодые люди начали драться, пишет Е1.

В полиции Екатеринбурга сообщили, что по этому факту уже проводится проверка. Возможные пострадавшие, по их данным, в полицию или медучреждения не обращались. Выясняются участники инцидента, а также обстоятельства случившегося.

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#Криминал#Нападение#Драка#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Инцидент
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