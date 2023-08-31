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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Выяснилось, какие товары сильно подешевеют осенью

31 августа 2023, 11:17
Цены на разные товары меняются в зависимости от сезона, поэтому выгодно покупать их в периоды, когда спрос меньше. Осенью ожидается снижение цен на товары для дачи и отдыха на природе.

Обычно весной и летом пользуются спросом различные инструменты и принадлежности для работы на участке, а осенью продавцы начинают распродажу оставшегося товара по более выгодным ценам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На разных онлайн-площадках уже сейчас можно найти скидки до 50-60% на товары для дачи, мебель для дачи и садовое оборудование. Такая же тенденция заметна и при анализе цен на летнюю одежду и обувь, где также есть скидки.

Большая часть трикотажа, летней верхней одежды, плавательных принадлежностей и легкой обуви, скорее всего, не будет востребована осенью, так как сезон уже заканчивается. Поэтому многие продавцы предлагают скидки на эти товары, которые могут варьироваться от 10% до 60%.

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