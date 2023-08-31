Житель Екатеринбурга нашел карту и решил устроить себе вечер с алкоголем и креветками

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:51
Места и время всех трат отображены в мобильном приложении у екатеринбуржца. Так, неизвестный приобрел алкоголь, чипсы, фасоль креветки, а также средства контрацепции, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.
Сотрудники полиции начали поиск неизвестного гражданина, который стал пользоваться чужой картой. Кроме того, они призвали его прийти в отделение полиции, разъяснить свой поступок и возместить ущерб хозяину карты.
Напомним, в Екатеринбурге женщина потратила с чужой банковской карты 10 тысяч рублей на продукты и бытовую химию. Владелец карты обратился в полицию насчет ее потери весной 2023 года.