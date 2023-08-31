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Неизвестный потратил 15 тысяч с чужой карты в Екатеринбурге

Житель Екатеринбурга нашел карту и решил устроить себе вечер с алкоголем и креветками

31 августа 2023, 04:51
Фото: МВД по Екатеринбургу

Неизвестный потратил 15 тысяч с чужой карты в Екатеринбурге

Житель Екатеринбурга обратился в полицию с заявлением о потере банковской карты, с которой кто-то истратил 15 тысяч рублей.

Места и время всех трат отображены в мобильном приложении у екатеринбуржца. Так, неизвестный приобрел алкоголь, чипсы, фасоль креветки, а также средства контрацепции, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.

Видео: МВД по Екатеринбургу

Сотрудники полиции начали поиск неизвестного гражданина, который стал пользоваться чужой картой. Кроме того, они призвали его прийти в отделение полиции, разъяснить свой поступок и возместить ущерб хозяину карты.

Напомним, в Екатеринбурге женщина потратила с чужой банковской карты 10 тысяч рублей на продукты и бытовую химию. Владелец карты обратился в полицию насчет ее потери весной 2023 года.

Женщина в Екатеринбурге потратила 10 тысяч рублей с чужой банковской карты
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