Житель Перми отрубил руку жене на глазах ребенка и обрил ее наголо

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
У семейной пары есть маленький сын. Сперва они жили нормально, а потом мужчина стал запрещать девушке общаться с ее матерью, подругами и сестрами, делать макияж, носить красивую одежду. В какой-то момент девушка не выдержала и уехала к маме, а супруг поджег ее дом. После чего он стал угрожать жене, что если она к нему не вернется, то он что-то сделает с ее семьей, поэтому она вернулась.
Вскоре мужчина стал употреблять наркотики, перестал работать и брал деньги у жены или из детского пособия. В один из дней он набросился на девушку и, приковав ее наручниками к кровати, сбрил все волосы с ее головы машинкой для стрижки, а потом стал ее избивать, пишет «КП-Пермь».
Издевательства продолжались три недели. Спала пермячка только по разрешению мужа, кроме того, он ее заставлял употреблять наркотические вещества вместе с ним. Через некоторое время мужчина принес домой топор и стал отрубать девушке кисть руки. За этим их застал сын, у которого началась истерика.
В какой-то момент девушка потеряла сознание. Мужчина, схватив сына и отрубленную руку, убежал, а пострадавшей вызвали скорую помощь и госпитализировали ее в больницу. На следующий день его задержали и заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело. Сына девушка отвела к психологу. Сейчас она собирается уехать вместе с мамой и ребенком в другой город.
Напомним, 27 августа 2023 года активистки «Уральской феминистской организации» провели пикет, где выступали против домашнего насилия, запретов на аборты, а также праве пользоваться средствами контрацепции без ограничений.