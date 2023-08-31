Житель Перми отрубил руку жене на глазах ребенка и обрил ее наголо

У семейной пары есть маленький сын. Сперва они жили нормально, а потом мужчина стал запрещать девушке общаться с ее матерью, подругами и сестрами, делать макияж, носить красивую одежду. В какой-то момент девушка не выдержала и уехала к маме, а супруг поджег ее дом. После чего он стал угрожать жене, что если она к нему не вернется, то он что-то сделает с ее семьей, поэтому она вернулась.