tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Житель Перми отрубил руку жене на глазах ребенка и обрил ее наголо

Житель Перми отрубил руку жене на глазах ребенка и обрил ее наголо

31 августа 2023, 05:24
Фото: 1MI
Житель Перми, ранее избивавший свою 28-летнюю жену, отрубил ей руку на глазах у сына и сбрил все ее волосы на голове.

У семейной пары есть маленький сын. Сперва они жили нормально, а потом мужчина стал запрещать девушке общаться с ее матерью, подругами и сестрами, делать макияж, носить красивую одежду. В какой-то момент девушка не выдержала и уехала к маме, а супруг поджег ее дом. После чего он стал угрожать жене, что если она к нему не вернется, то он что-то сделает с ее семьей, поэтому она вернулась.

Вскоре мужчина стал употреблять наркотики, перестал работать и брал деньги у жены или из детского пособия. В один из дней он набросился на девушку и, приковав ее наручниками к кровати, сбрил все волосы с ее головы машинкой для стрижки, а потом стал ее избивать, пишет «КП-Пермь».

Издевательства продолжались три недели. Спала пермячка только по разрешению мужа, кроме того, он ее заставлял употреблять наркотические вещества вместе с ним. Через некоторое время мужчина принес домой топор и стал отрубать девушке кисть руки. За этим их застал сын, у которого началась истерика.

В какой-то момент девушка потеряла сознание. Мужчина, схватив сына и отрубленную руку, убежал, а пострадавшей вызвали скорую помощь и госпитализировали ее в больницу. На следующий день его задержали и заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело. Сына девушка отвела к психологу. Сейчас она собирается уехать вместе с мамой и ребенком в другой город.

Напомним, 27 августа 2023 года активистки «Уральской феминистской организации» провели пикет, где выступали против домашнего насилия, запретов на аборты, а также праве пользоваться средствами контрацепции без ограничений.

В Екатеринбурге прошел пикет в защиту прав женщин на аборты и контрацепцию
Узнать подробнее
Читайте также:
Сожитель избил и изнасиловал женщину в ПервоуральскеМужчина в Екатеринбурге избил девушку за попытку забрать у него ребенкаЖитель Нижнего Тагила избил до смерти свою знакомую во время ссоры
#Происшествия#Ребенок#Больница#Уголовное дело#Насилие#Криминал#Пермь#Повреждения#Муж#ЧП#Травмы#Пострадавшая#Побои#18+#Елизавета Зиборова#Домашнее насилие#Инцидент#Избиения
Подпишитесь
Кому выгодно и кому невыгодно, чтобы депутатов Гордумы в Екатеринбурга выбрали онлайн
Вчера, 11:46
Антикризис. 500 банок и два холодильника: садовод из Нижнего Тагила делится рецептами заготовок
Вчера, 04:07
Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
28 августа, 10:39
Погибших на СВО хоронят в специальном месте на кладбище Вагонки в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:13
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
28 августа, 12:47
В Нижнем Тагиле жители Вагонки снова останутся без горячей воды
Вчера, 16:00