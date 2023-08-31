Жительница Тагила обвиняет директора «Капиталстроя» в похищении общего ребенка

Однако сын дома так и не оказался. На утро 31 августа Светлане написала воспитатель детского сада и поинтересовалась, придет ли Илья в группу. Тогда Светлана забила тревогу и начала звонить Юрию. Однако, по ее словам, он трубку не взял, а через некоторое время телефон стал недоступен. Девушка смогла дозвониться компаньону Юрия по бизнесу. Он ответил, что тот еще накануне предупредил, что уезжает в отпуск.