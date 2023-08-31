Жительница Тагила обвиняет директора «Капиталстроя» в похищении общего ребенка

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Девушка рассказала, что отношения с Юрием у них всегда были сложными, вплоть до физического насилия с его стороны. После расставания напряженность в общении осталась. При этом Светлана позволяла видеться Юрию с их 5-летним ребенком. Несмотря на отсутствие официального брака, Бронников числился в свидетельстве о рождении мальчика, как отец.
Новый конфликт Светланы с Юрием начался примерно неделю назад, когда он заявил, что хочет забрать их сына в отпускную поездку. Светлана была против того этого, так как посчитала, что ребенку будет лучше с ней.
Сначала он пытался чуть ли не выкупить у меня Илюшу, чтобы я дала разрешение на поездку. Требовал у меня его документы. Потом он вдруг заявил: «Дай мне документы, свои и Илюшины. Я хочу вам квартиру в ипотеку купить». Я поняла, что что-то тут неладно. Документы я ему не отдала. После этого он несколько дней не выходил на связь. А потом позвонил с извинениями. Весь такой белый и пушистый. Ребенку все покупает. Даже на работе у меня коллеги удивились: «Вы наконец-то нашли общий язык?». Я сама была в шоке от него, — рассказала Светлана журналисту TagilCity.ru.
В понедельник, 28 августа, Юрий забрал Илью к себе. Вторник мальчик также находился у отца. Светлана была в курсе и не придала этому значения, так как Илья иногда оставался у Юрия с ночевкой.
Вчера (в среду — прим. редакции) он забрал ребенка с тихого часа, хотя я ему писала: «Илюшу сегодня не забирай». Юра в ответ скинул фотографию, что забрал его из садика. Я звоню ему и говорю: «Юра, да когда же мы уже найдем общий язык? Ты почему меня в свои планы совсем не посвящаешь?». Ребенок проживает со мной, официально Юра мне алименты не платит. Так почему же он себе такое позволяет? — поделилась Светлана.
В этот же день вечером Светлана связалась с Юрием еще раз. Он ответил, что везет Илью домой.
Я говорю: «Дай мне с ребенком поговорить». Он дал ему трубку. Я начала спрашивать: «Илюша, вы где? Вы с кем?». И начала чувствовать, что что-то не то. Юра быстро забирает телефон у сына, говорит, что все нормально, скоро приедут домой, — рассказала журналисту девушка.
Однако сын дома так и не оказался. На утро 31 августа Светлане написала воспитатель детского сада и поинтересовалась, придет ли Илья в группу. Тогда Светлана забила тревогу и начала звонить Юрию. Однако, по ее словам, он трубку не взял, а через некоторое время телефон стал недоступен. Девушка смогла дозвониться компаньону Юрия по бизнесу. Он ответил, что тот еще накануне предупредил, что уезжает в отпуск.
Светлана предполагает, что Юрий забрал сына с собой, несмотря на ее запрет. Точное местоположение Ильи девушке неизвестно. Она предполагает, что это может быть Сочи, так как туда недавно улетела на отдых новая избранница Юрия. Вторая предполагаемая локация — Казахстан.
По поводу пропажи ребенка 31 августа Светлана написала заявление в полицию. По ее словам, к ней уже приходили сотрудники уголовного розыска и ПДН. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» данную информацию TagilCity.ru подтвердили.
Сегодня мать ребенка обратилась с заявлением в отдел полиции №20 МУ МВД России «Нижнетагильское». В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение ребенка, связаться с его отцом пока не получилось.
Корреспондент редакции также попытался дозвониться до Юрия Бронникова. Его телефон оказался вне действия сети.
UPD. Юрий Бронников вылетел в Казахстан в город Актау. Об этом Светлане сообщили в полиции.
Юрий Бронников является генеральным директором ООО «Капиталстрой». Компания выигрывала контракты администрации Нижнего Тагила на содержание городских парков и скверов, а также выступала субподрядчиком по уборке дорог от снега. В марте прошлого года после расчистки снега на набережной «Тагильская лагуна» работниками «Капиталстроя» окались поврежденными деревья, забор и гранитное ограждение. Тогда Юрий Бронников в беседе с журналистом TagilCity.ru заявил, что «такого никогда не было». А после просмотра фотографий с повреждениями он ответил, что «все кануло в историю».