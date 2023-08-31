Жителю Нижнего Тагила грозит 10 лет за работу курьером. Он забирал деньги

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Тагильчанин обвиняется в мошенничестве, совершенном в составе группы лиц. Также ущерб признан значительным. Всего у доверчивых граждан были похищены 640 тысяч рублей. По данной статье ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
Следствие выяснило, что 20-летний житель Тагилстроевского района в мае решил найти подработку в мессенджере. Ему поступило предложение от неизвестных с предложением стать курьером и принять участие в хищении чужого имущества.
Молодой человек понадеялся на легкий заработок и согласился. При этом он понимал, что его действия противоправны. Тем самым он вступил в преступный сговор со злоумышленниками, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
Он также передал мошенникам свои персональные данные и фото из паспорта. Также ему подробно описали функции курьера. В результате мужчина совершил три тяжких преступления на территории Нижнего Тагила. Во всех случаях жертвами были пожилые женщины. Им поступали звонки от неизвестных, которые представлялись правоохранителями. Они сообщали, что их родственник попал в ДТП и нужны деньги, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности.
По условиям, мужчина отправлял средства на указанные банковские счета. При этом часть он оставлял себе.