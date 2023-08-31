Жителю Нижнего Тагила грозит 10 лет за работу курьером. Он забирал деньги

Он также передал мошенникам свои персональные данные и фото из паспорта. Также ему подробно описали функции курьера. В результате мужчина совершил три тяжких преступления на территории Нижнего Тагила. Во всех случаях жертвами были пожилые женщины. Им поступали звонки от неизвестных, которые представлялись правоохранителями. Они сообщали, что их родственник попал в ДТП и нужны деньги, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности.