Андрей Воробьев: В Московской области открыли 17 детсадов и 27 школ

Обычно мы каждый год имеем прирост в 40 тысяч учеников, а в этом году это 45 тысяч. Количество первоклассников в этом году 120 тысяч, в то время как в 2022 году их было 112 тысяч. К 1 сентября мы открыли 27 школ и 17 детских садов, тогда как по программе на текущий год планируется открыть 40 школ и 25 детских садов, включая бюджетные и внебюджетные проекты. Мы продолжаем активный поиск учителей, хотя текучесть кадров в нашем регионе очень низкая. Но так как мы открываем новые школы, нам необходимо продолжать эту работу, поделился губернатор Московской области Андрей Воробьев.