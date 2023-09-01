Андрей Воробьев: В Московской области открыли 17 детсадов и 27 школ

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
О работе школы губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину в ходе видеоконференции. 1 сентября президент открыл новые общеобразовательные учреждения в пяти различных регионах Российской Федерации, пишет «Подмосковье сегодня».
ЖК «Гусарская баллада» населяет около 24 тысяч человек. В 2019 году здесь было построено 29 многоквартирных домов, запланированных в рамках проекта, однако социальной инфраструктуры не хватало. В этом году при поддержке властей Московской области в этом микрорайоне был построен второй детский сад, а сегодня открылась большая школа — образовательный центр «Багратион».
Обычно мы каждый год имеем прирост в 40 тысяч учеников, а в этом году это 45 тысяч. Количество первоклассников в этом году 120 тысяч, в то время как в 2022 году их было 112 тысяч. К 1 сентября мы открыли 27 школ и 17 детских садов, тогда как по программе на текущий год планируется открыть 40 школ и 25 детских садов, включая бюджетные и внебюджетные проекты. Мы продолжаем активный поиск учителей, хотя текучесть кадров в нашем регионе очень низкая. Но так как мы открываем новые школы, нам необходимо продолжать эту работу, поделился губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Общая площадь образовательного центра в жилом комплексе «Гусарская баллада» составляет 30 тысяч квадратных метров. Здание имеет 4 этажа и 4 лифта. Внутри размещены 88 учебных кабинетов, в том числе 34 — для начальных классов, 10 — для математики, 4 — для физики (с современным интерактивным оборудованием), 8 — для информатики (с цифровыми лабораториями). Также здесь есть кулинарные, слесарные и столярные мастерские, кабинеты логопеда и психолога, центр детских инициатив, 4 спортзала, актовый зал на 600 мест, столовая на 800 человек и библиотека с IT-зоной. На территории центра расположен стадион с футбольным полем, а также есть зоны для спортивных игр и отдыха.
Помимо этого, Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в регионе проводится ремонт около 60 школ, построенных в 60-70-х годах.