Депутаты выступили за повышение призывного возраста. Кто был против?

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Пока Госдума на летних каникулах, можно подвести итоги последней сессии. За полгода депутаты приняли больше 500 законов, но стало ли от этого лучше жителям области? Вопрос сложный. Чаще мы слышим про новые штрафы и ограничения, но почти ничего — о помощи простым людям.
Впрочем, и в Госдуме есть разные мнения. Мы собрали пять громких тем, по которым мнения депутатов разделились, и расскажем вам, какие споры шли на трибуне и в коридорах российского парламента весной и летом.
Повышение призывного возраста
Сначала в Госдуме предложили сдвинуть призывной возраст, чтобы в армии служили не с 18 до 27 лет, а с 21 до 30. Потом внесли поправки: нижнюю планку оставили прежней, а верхнюю подняли на три года. Большинство депутатов «Единой России» и КПРФ поддержали закон в таком виде. Фракция ЛДПР не голосовала, а «Справедливая Россия» воздержалась. Единственными, кто проголосовал против, стали «Новые люди».
Школьная форма: за и против
За обязательную школьную форму выступают представители большинства фракций Госдумы. Однако некоторые парламентарии предлагают перед нововведением формы с родителями учеников. Так, депутат Александр Демин обратился в Министерство просвещения, чтобы вопрос об обязательной школьной форме решали родительские советы. Прозвучало предложение ввести налоговый вычет на школьную форму и письменные принадлежности, чтобы разгрузить семейные бюджеты перед 1 сентября. А лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев поддержал программу здорового школьного питания на основе продуктов от местных производителей
Депортация мигрантов
В нижнюю палату парламента был внесен законопроект о депортации иностранных мигрантов за домогательства к россиянкам. Инициатор — вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). По его словам, граждане РФ регулярно жалуются на приставания со стороны мигрантов, в особенности в летнее время.
Однако в ЕР считают, что такой закон будет лишним, а в России сейчас и так хватает мер, чтобы воспитывать мигрантов-нарушителей.
Запрет электросамокатов
Одна из самых горячих тем — электросамокаты, ведь число аварий с участием этого вида транспорта растет. Сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева предложила решить проблему радикально — запретить использование самокатов. Депутат от «Единой России» Александр Якубовский предложил запретить самокатчикам ездить по тротуарам и ограничить их скорость, а выдавать самокаты только совершеннолетним. «Новые люди» предложили более гибкое решение: проводить местные голосования и ограничивать движение самокатов только на тех улицах и во дворах, где этого захотят жители.
Помощь многодетным семьям
Одна из самых громких депутатских инициатив этого лета — предложение признавать семьи многодетными уже после рождения второго ребенка. Автор — вице-спикер Владислав Даванков. Парламентарий отметил, что в России не так много семей с тремя и более детьми, а многие не готовы рожать третьего ребенка, потому что опасаются не вытянуть финансово. По мнению Даванкова, льготы многодетных помогут семьям с двумя детьми решиться рожать еще. Против этой инициативы выступили коммунисты.