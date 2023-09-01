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Директор музея в Екатеринбурге предложил изъять у горожан волосы

Директор музея в Екатеринбурге предложил изъять у горожан волосы

1 сентября 2023, 15:20
Фото: 1MI
Директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев выступил с инициативой собрать парик из волос екатеринбуржцев и заложить в новую капсулу времени 18 ноября 2023 года.

Данный опыт стал бы интересным, а будущие горожане смогли бы по волосам сделать ДНК-скрин екатеринбуржцев, которые жили в 2023 году, рассказал Пушкарев в эфире радиостанции «Форум».

Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге открыли капсулу времени, которая была заложена в 1973 году.

В капсуле обнаружились послания потомкам, книги о революционере Якове Свердлове, в честь которого город носил название Свердловск, а также журналы «Уральский следопыт», «Урал», газета «Вечерний Свердловск», сувениры и аудиозаписи с голосами екатеринбуржцев прошлых поколений.

Капсулу времени вскрыли в Екатеринбурге
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