Директор музея в Екатеринбурге предложил изъять у горожан волосы

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Данный опыт стал бы интересным, а будущие горожане смогли бы по волосам сделать ДНК-скрин екатеринбуржцев, которые жили в 2023 году, рассказал Пушкарев в эфире радиостанции «Форум».
Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге открыли капсулу времени, которая была заложена в 1973 году.
В капсуле обнаружились послания потомкам, книги о революционере Якове Свердлове, в честь которого город носил название Свердловск, а также журналы «Уральский следопыт», «Урал», газета «Вечерний Свердловск», сувениры и аудиозаписи с голосами екатеринбуржцев прошлых поколений.