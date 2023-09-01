Дожди прекратятся в Нижнем Тагиле в выходные дни

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
В субботу и воскресенье, 2 и 3 сентября, средняя температура воздуха в Нижнем Тагиле составит +14 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься до +18 градусов, ночью ожидается до +11 градусов.
Метеорологи обещают облачную погоду без осадков, а также северный и северо-восточный ветер до 10 метров в секунду. Кроме того, в ближайшие выходные ожидаются магнитные бури до пяти баллов по девятибалльной шкале. Метеозависимым людям медики рекомендуют иметь при себе необходимые лекарственные средства.