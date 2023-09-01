Дожди прекратятся в Нижнем Тагиле в выходные дни

Метеорологи обещают облачную погоду без осадков, а также северный и северо-восточный ветер до 10 метров в секунду. Кроме того, в ближайшие выходные ожидаются магнитные бури до пяти баллов по девятибалльной шкале. Метеозависимым людям медики рекомендуют иметь при себе необходимые лекарственные средства.