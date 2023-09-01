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Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Дожди прекратятся в Нижнем Тагиле в выходные дни

Дожди прекратятся в Нижнем Тагиле в выходные дни

1 сентября 2023, 15:39
Фото: 1MI
2 и 3 сентября в Нижнем Тагиле синоптики Гисметео прогнозируют отсутствие осадков и теплую погоду.

В субботу и воскресенье, 2 и 3 сентября, средняя температура воздуха в Нижнем Тагиле составит +14 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься до +18 градусов, ночью ожидается до +11 градусов.

Метеорологи обещают облачную погоду без осадков, а также северный и северо-восточный ветер до 10 метров в секунду. Кроме того, в ближайшие выходные ожидаются магнитные бури до пяти баллов по девятибалльной шкале. Метеозависимым людям медики рекомендуют иметь при себе необходимые лекарственные средства.

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