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Updated Сегодня, 04:28

Экс-депутат в Свердловской области обвиняется во взяточничестве

Экс-депутат в Свердловской области обвиняется во взяточничестве

1 сентября 2023, 04:28
Фото: Midjourney
Бывший депутат поселка Пышма в Свердловской области Владимир Чистяков обвиняется во взяточничестве.

В период с 2016 по 2022 годы Чистяков был руководителем МУП «Трифоновское». Несколько лет назад он просил своего знакомого, который является хозяином магазина запчастей, выписывать чеки за детали для тракторов советских времен, которые принадлежат предприятию.

В платежках указывались детали и их цены, денежные средства обвиняемый брал из кассы учреждения. Но запчасти в МУП не поступали, так как Чистяков забирал себе деньги, которые были выделены на их закупки.

По словам самого обвиняемого, он разрешал рабочим снимать запчасти с трактора, который был у него в личном пользовании. Потом, когда ему понадобилось восстановить трактор, он взял деньги из кассы предприятия.

В отношении Чистякова возбудили уголовное дело. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Обвиняемый признал свою вину и согласился вернуть взятые деньги в кассу бюджетного учреждения.

Напомним, в Свердловской области экс-глава цеха Белоярской АЭС попался на получении взятки 1,5 миллиона рублей. Его приговорили к восьми годам заключения, а также выписал штраф размером в 2,9 миллиона рублей.

Свердловский начальник цеха попался на взятке в почти 1,5 миллиона
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