ФАС отменила конкурс на установку новых турникетов в метро Екатеринбурга

Как стало известно, заказчик нового оборудования не написал в документах о закупках информацию об объеме транзакций в день. Из-за этого возможным участникам закупки не удалось произвести расчеты пассажиропотока и оплату своих услуг, рассказали в пресс-службе УФАС Свердловской области.