ФАС отменила конкурс на установку новых турникетов в метро Екатеринбурга

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Как стало известно, заказчик нового оборудования не написал в документах о закупках информацию об объеме транзакций в день. Из-за этого возможным участникам закупки не удалось произвести расчеты пассажиропотока и оплату своих услуг, рассказали в пресс-службе УФАС Свердловской области.
Чиновникам предписали внести корректировки в документацию до 29 сентября 2023 года, а также продлить срок подачи заявок. В ближайшее время мэрия Екатеринбурга снова опубликует тендер, пишет Ура.ру.
Напомним, утром 28 августа 2023 года в Екатеринбурге перестали работать станции метро «Геологическая» и «Ботаническая» из-за неисправностей на железнодорожных путях.