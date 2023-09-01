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Published Сегодня, 16:36

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Updated Сегодня, 16:36

ФАС отменила конкурс на установку новых турникетов в метро Екатеринбурга

ФАС отменила конкурс на установку новых турникетов в метро Екатеринбурга

1 сентября 2023, 16:36
Фото: 1MI
Конкурс на установку новых турникетов в метрополитене Екатеринбурга был отменен ФАС из-за выявленной ошибки.

Как стало известно, заказчик нового оборудования не написал в документах о закупках информацию об объеме транзакций в день. Из-за этого возможным участникам закупки не удалось произвести расчеты пассажиропотока и оплату своих услуг, рассказали в пресс-службе УФАС Свердловской области.

Чиновникам предписали внести корректировки в документацию до 29 сентября 2023 года, а также продлить срок подачи заявок. В ближайшее время мэрия Екатеринбурга снова опубликует тендер, пишет Ура.ру.

Напомним, утром 28 августа 2023 года в Екатеринбурге перестали работать станции метро «Геологическая» и «Ботаническая» из-за неисправностей на железнодорожных путях.

В Екатеринбурге утром перестали работать две станции метро
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