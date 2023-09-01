Фейк или правда? Фото повестки из военкомата в Екатеринбурге появилось в соцсетях

Более того, тщательный осмотр скриншота дал понять, что с большей вероятностью цифры в дате пересланного документа — подделаны. Так, цифра три в годе отличается по яркости от других цифр. Также она отличается от такой же цифры, расположенной рядом. Вполне вероятно, что данный «документ» был переделан из прошлогодней повестки.