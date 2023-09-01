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Фейк или правда? Фото повестки из военкомата в Екатеринбурге появилось в соцсетях

Фейк или правда? Фото повестки из военкомата в Екатеринбурге появилось в соцсетях

1 сентября 2023, 11:02
Фото: 1MI
В Telegram-канале «Россия против мобилизации» появился пост с якобы фото повестки жителю Екатеринбурга, датированной 2023 годом. В военном комиссариате уверяют, что это фейк.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

К посту приложен скриншот из переписки в одном из чатов. Один из участников диалога прислал фото якобы повестки от 31 августа 2023 года. Он прокомментировал, что повестку принесли домой. Другой участник ответил, что в селе Юва (Красноуфимского округа — прим.ред.) также молодые люди стали получать повестки.

Как видно из прикрепленного документа, он был отправлен из военного комиссариата Академического и Ленинского районов Екатеринбурга. Редакция TagilCity.ru обратилась в данный военкомат, где отметили, что это фейк, и никакие повестки они не рассылают.

Мобилизация закончилась в ноябре 2022 года, — сообщили в военкомате корреспонденту по телефону.

Более того, тщательный осмотр скриншота дал понять, что с большей вероятностью цифры в дате пересланного документа — подделаны. Так, цифра три в годе отличается по яркости от других цифр. Также она отличается от такой же цифры, расположенной рядом. Вполне вероятно, что данный «документ» был переделан из прошлогодней повестки.

Скриншот фэйковой повесткиСкриншот фэйковой повестки
Скриншот фэйковой повестки
Фото: Россия против мобилизации
Свердловский военнослужащий призвал не верить «фейкам» про СВО
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#Эксклюзив#Операция на Украине#Свердловская область#Фейк#Военкомат#Екатеринбург#Юлия Степанова#Мобилизация#Повестка
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