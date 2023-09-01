Фейк или правда? Фото повестки из военкомата в Екатеринбурге появилось в соцсетях

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
К посту приложен скриншот из переписки в одном из чатов. Один из участников диалога прислал фото якобы повестки от 31 августа 2023 года. Он прокомментировал, что повестку принесли домой. Другой участник ответил, что в селе Юва (Красноуфимского округа — прим.ред.) также молодые люди стали получать повестки.
Как видно из прикрепленного документа, он был отправлен из военного комиссариата Академического и Ленинского районов Екатеринбурга. Редакция TagilCity.ru обратилась в данный военкомат, где отметили, что это фейк, и никакие повестки они не рассылают.
Мобилизация закончилась в ноябре 2022 года, — сообщили в военкомате корреспонденту по телефону.
Более того, тщательный осмотр скриншота дал понять, что с большей вероятностью цифры в дате пересланного документа — подделаны. Так, цифра три в годе отличается по яркости от других цифр. Также она отличается от такой же цифры, расположенной рядом. Вполне вероятно, что данный «документ» был переделан из прошлогодней повестки.