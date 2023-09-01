Иномарка снесла забор и перевернулась из-за дождя в Первоуральске

Свердловчанка, ехавшая по трассе, в какой-то момент не справилась с управлением из-за плохих погодных условий и, съехав с проезжей части, врезалась в забор дома, после чего иномарка перевернулась, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.