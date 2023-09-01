Иномарка снесла забор и перевернулась из-за дождя в Первоуральске

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Свердловчанка, ехавшая по трассе, в какой-то момент не справилась с управлением из-за плохих погодных условий и, съехав с проезжей части, врезалась в забор дома, после чего иномарка перевернулась, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
С полученными травмами свердловчанку отвезли в медучреждение. После врачебного осмотра пострадавшая была отпущена домой. Инспекторы ГИБДД, прибывшие на место аварии, установили, что в момент происшествия женщина была в трезвом состоянии.
Напомним, недавно в Екатеринбурге водитель автомобиля врезался в такси, а потом снес забор местного кладбища. Сотрудники автоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии.