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Иномарка снесла забор и перевернулась из-за дождя в Первоуральске

Иномарка снесла забор и перевернулась из-за дождя в Первоуральске

1 сентября 2023, 16:00
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Женщина, управлявшая автомобилем Volkswagen Polo, пострадала в дорожной аварии. ДТП произошло в Первоуральске 1 сентября 2023 года.

Свердловчанка, ехавшая по трассе, в какой-то момент не справилась с управлением из-за плохих погодных условий и, съехав с проезжей части, врезалась в забор дома, после чего иномарка перевернулась, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

С полученными травмами свердловчанку отвезли в медучреждение. После врачебного осмотра пострадавшая была отпущена домой. Инспекторы ГИБДД, прибывшие на место аварии, установили, что в момент происшествия женщина была в трезвом состоянии.

Напомним, недавно в Екатеринбурге водитель автомобиля врезался в такси, а потом снес забор местного кладбища. Сотрудники автоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии.

В Екатеринбурге иномарка врезалась в такси и забор кладбища
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