Из-за дождей в Екатеринбурге стали тонуть автомобили

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
За последние несколько дней в городе выпало 20-50% нормы осадков за месяц, из-за чего на дорогах в некоторых районах скопились глубокие лужи, в которых тонут автомобили, пишет Е1.
Так, жители улицы Муранова обвинили в потопе не только плохие погодные условия, но и рабочих, которые на протяжении всего летнего сезона делали реконструкцию канализации. Однако к началу сентября работы не были завершены, а ответ, когда реконструкция наконец завершится, местные жители не получили.
При этом в администрации Екатеринбурга сообщили, что о возникшей проблеме они знают и информацию об этом довели до организации «Водоканал».
Напомним, осадков в Свердловской области не ожидается со 2 по 6 сентября 2023 года, а дневная температура воздуха будет достигать +15… +20 градусов. А после 10 сентября в регионе снова похолодает и, кроме того, возможны заморозки.