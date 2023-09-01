Из-за дождей в Екатеринбурге стали тонуть автомобили

Так, жители улицы Муранова обвинили в потопе не только плохие погодные условия, но и рабочих, которые на протяжении всего летнего сезона делали реконструкцию канализации. Однако к началу сентября работы не были завершены, а ответ, когда реконструкция наконец завершится, местные жители не получили.