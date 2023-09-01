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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Из-за дождей в Екатеринбурге стали тонуть автомобили

Из-за дождей в Екатеринбурге стали тонуть автомобили

1 сентября 2023, 14:56
Фото: Е1
Из-за ливневых дождей в Екатеринбурге на некоторых улицах произошли затопления 1 сентября 2023 года.

За последние несколько дней в городе выпало 20-50% нормы осадков за месяц, из-за чего на дорогах в некоторых районах скопились глубокие лужи, в которых тонут автомобили, пишет Е1.

Так, жители улицы Муранова обвинили в потопе не только плохие погодные условия, но и рабочих, которые на протяжении всего летнего сезона делали реконструкцию канализации. Однако к началу сентября работы не были завершены, а ответ, когда реконструкция наконец завершится, местные жители не получили.

Фото: Е1

При этом в администрации Екатеринбурга сообщили, что о возникшей проблеме они знают и информацию об этом довели до организации «Водоканал».

Напомним, осадков в Свердловской области не ожидается со 2 по 6 сентября 2023 года, а дневная температура воздуха будет достигать +15… +20 градусов. А после 10 сентября в регионе снова похолодает и, кроме того, возможны заморозки.

В сентябре в Свердловскую область придет бабье лето
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