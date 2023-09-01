Кадровая чехарда, фейковые повестки и снос домов в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
20-летний незрячий тагильчанин рассказал о своих гаджетах, а также о том, как он взаимодействует с окружающей средой, не видя ее. Юноша рассказал TagilCity.ru обо всех приспособлениях, которые помогают ему в жизни.
Подрядчика для сноса аварийных домов в Нижнем Тагиле и поселке Висимо-Уткинск ищет мэрия. На работы выделено 1,7 миллиона рублей. Дома снесут на улице Рудничная, 4, в Висимо-Уткинске — на улице Ленина, 37.
В Нижнем Тагиле торжественные линейки в честь Дня знаний были перенесены в здания школ. Это произошло из-за дождей. А в некоторых школах праздничная встреча была предусмотрена только для первоклассников, учеников 5, 9 и 10-11 классов.
Фейковые повестки стали приходить жителям Екатеринбурга. Документы датированы 31 августа. В военном комиссариате сообщили, что настоящих повесток не рассылалось.
На 8 рублей подешевел проезд в общественном транспорте. Акция будет действовать с 1 сентября по 31 декабря в трамваях и некоторых автобусах. Для этого необходимо использовать смартфон.
В Верхней Салде текущим летом сменилась власть. В городе появился новый мэр, а также назначен новый гендиректор ВСМПО-Ависма. Кадровая чехарда в руководстве муниципалитета и корпорации стала отличительной особенностью «титановой столицы».