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Updated Сегодня, 15:45

Кадровая чехарда, фейковые повестки и снос домов в Нижнем Тагиле

Кадровая чехарда, фейковые повестки и снос домов в Нижнем Тагиле

1 сентября 2023, 15:43
Фото: Midjourney
Фейковые повестки, снижение оплаты за проезд, снос домов в Нижнем Тагиле и кадровая чехарда в Верхней Салде. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 1 сентября.

20-летний незрячий тагильчанин рассказал о своих гаджетах, а также о том, как он взаимодействует с окружающей средой, не видя ее. Юноша рассказал TagilCity.ru обо всех приспособлениях, которые помогают ему в жизни.

Видеть тростью и читать умной камерой: как незрячие видят в современном мире?
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Подрядчика для сноса аварийных домов в Нижнем Тагиле и поселке Висимо-Уткинск ищет мэрия. На работы выделено 1,7 миллиона рублей. Дома снесут на улице Рудничная, 4, в Висимо-Уткинске — на улице Ленина, 37.

Три аварийных дома снесут в Нижнем Тагиле и пригороде
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В Нижнем Тагиле торжественные линейки в честь Дня знаний были перенесены в здания школ. Это произошло из-за дождей. А в некоторых школах праздничная встреча была предусмотрена только для первоклассников, учеников 5, 9 и 10-11 классов.

Линейки на улицах в честь 1 сентября отменили в школах Нижнего Тагила
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Фейковые повестки стали приходить жителям Екатеринбурга. Документы датированы 31 августа. В военном комиссариате сообщили, что настоящих повесток не рассылалось.

Фейк или правда? Фото повестки из военкомата в Екатеринбурге появилось в соцсетях
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На 8 рублей подешевел проезд в общественном транспорте. Акция будет действовать с 1 сентября по 31 декабря в трамваях и некоторых автобусах. Для этого необходимо использовать смартфон.

Проезд в транспорте Нижнего Тагила стал дешевле на 8 рублей
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В Верхней Салде текущим летом сменилась власть. В городе появился новый мэр, а также назначен новый гендиректор ВСМПО-Ависма. Кадровая чехарда в руководстве муниципалитета и корпорации стала отличительной особенностью «титановой столицы».

В Верхней Салде продолжается кадровая чехарда: 5 мэров, 6 директоров ВСМПО-АВИСМА
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