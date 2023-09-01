Линейки на улицах в честь 1 сентября отменили в школах Нижнего Тагила

Прогноз погоды на День знаний был заранее известен, поэтому об изменениях в организации праздника родителей известили 31 августа. Так, линейки с улицы были перенесены в спортивные залы образовательных учреждений. Более того, праздничная встреча в некоторых школах предусмотрена только для первоклассников и классов, переходящих на другую ступень обучения — 5 и 9, а также для старшеклассников — учеников 10 и 11 классов.