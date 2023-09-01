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Линейки на улицах в честь 1 сентября отменили в школах Нижнего Тагила

Линейки на улицах в честь 1 сентября отменили в школах Нижнего Тагила

1 сентября 2023, 04:29
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле из-за погодных условий линейки на улицах в честь Дня знаний были перенесены в здания школ.

Прогноз погоды на День знаний был заранее известен, поэтому об изменениях в организации праздника родителей известили 31 августа. Так, линейки с улицы были перенесены в спортивные залы образовательных учреждений. Более того, праздничная встреча в некоторых школах предусмотрена только для первоклассников и классов, переходящих на другую ступень обучения — 5 и 9, а также для старшеклассников — учеников 10 и 11 классов.

Мой сын второклассник. Он пошел только на классный час с 9 утра, а потом в 10 их уже можно забирать из школы. Прислали расписание, что торжественные мероприятия будут для 4, 6, 7 и 8 классов, а для остальных — просто классные часы, — рассказала TagilCity.ru тагильчанка Ульяна.

Перенос торжественных линеек в честь Дня знаний в Нижнем Тагиле произошел и в Ленинском районе, и в Дзержинском, и в Тагилстроевском.

В Нижнем Тагиле ожидаются дожди в День знаний
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