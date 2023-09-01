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Матери Ростислава Журавлева из Екатеринбурга вручили орден

Матери Ростислава Журавлева из Екатеринбурга вручили орден

1 сентября 2023, 05:31
Фото: РИА Новости
Матери погибшего военкора Ростислава Журавлева из Екатеринбурга вручили его орден «За заслуги перед Запорожской областью».

Орден вручал замглавреда «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев. Он отметил жизнелюбие, душевность погибшего, а также поблагодарил Людмилу Журавлеву за сына, сообщают «РИА Новости».

Женщина сказала слова благодарности коллегам своего сына и Минобороны и отметила, что это уже третья награда, врученная посмертно. По ее словам, Журавлев всегда хотел стать военным журналистом.

Напомним, Ростислав Журавлев скончался 22 июля 2023 года. Его посмертно наградили орденом мужества. Похороны военкора состоялись 28 июля 2023 года.

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