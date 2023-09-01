Мэр Камышлова отправится на фронт

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
О том, что Половников собирается посетить зону СВО, он рассказал на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Также свердловский чиновник намерен привезти военнослужащим различные запчасти, влажные салфетки, колеса, одежду, а также другие вещи. Все это он планирует передать 10 сентября 2023 года.
Напомним, в сентябре 2023 года волонтеры начнут собирать гуманитарную помощь для военных, которые находятся сейчас на СВО. Активисты принимают теплую одежду, еду, лекарства, парафин и так далее.