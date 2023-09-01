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Published Сегодня, 04:35

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Updated Сегодня, 04:35

Мэр Камышлова отправится на фронт

Мэр Камышлова отправится на фронт

1 сентября 2023, 04:35
Фото: 1MI
Глава Камышлова Алексей Половников отправится на СВО для передачи УАЗов. Вместе с ним решили поехать предприниматели и казаки.

О том, что Половников собирается посетить зону СВО, он рассказал на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Также свердловский чиновник намерен привезти военнослужащим различные запчасти, влажные салфетки, колеса, одежду, а также другие вещи. Все это он планирует передать 10 сентября 2023 года.

Напомним, в сентябре 2023 года волонтеры начнут собирать гуманитарную помощь для военных, которые находятся сейчас на СВО. Активисты принимают теплую одежду, еду, лекарства, парафин и так далее.

Волонтеры Нижнего Тагила вновь начнут собирать гуманитарную помощь в зону СВО
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