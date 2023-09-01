«Миссия — давать знания». Замгубернатора оценил ремонт в школе №48 в Нижнем Тагиле

На реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования из средств федерального и областного бюджетов муниципальным образованиям направили 1 млрд. 37 млн. 958 тыс. рублей в 2022 году, а в этом году — 122 млн. 959 тыс. рублей.