«Миссия — давать знания». Замгубернатора оценил ремонт в школе №48 в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В Свердловской области в проект включены 32 здания общеобразовательных организаций, расположенных на территории региона. Из них 27 зданий муниципальных общеобразовательных организаций и 5 зданий государственных общеобразовательных организаций.
Школа № 48 на Голом Камне в Нижнем Тагиле единственная в городе отремонтирована по президентской программе «Модернизация системы общего школьного образования».
Ребята, можно сказать, вам очень сильно повезло, потому что ваша школа стала участником президентского проекта по капитальному ремонту общеобразовательных школ. Уже в университете у меня был преподаватель математики, который однажды сказал такую фразу: образование — это именно то, что остается после того, как выученное забыто. Поэтому я прошу вас по-настоящему, без поблажек, изучать все предметы. Эти знания откроют вам все двери во взрослую жизнь. Педагогам хочу пожелать терпения, ведь ваш труд неимоверно тяжелый. Каждый из вас — учитель с большой буквы. Это ваша миссия — давать детям знания. Ничего благороднее этого нет. С Днем знаний и с открытием школы! — сказал заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов.
Замглавы региона побывал и в музее учебного заведения, где в одной из книг, рассказывающих об истории школы, оставил пожелание подрастающим поколениям.
На реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования из средств федерального и областного бюджетов муниципальным образованиям направили 1 млрд. 37 млн. 958 тыс. рублей в 2022 году, а в этом году — 122 млн. 959 тыс. рублей.
За счет средств субсидии и средств местных бюджетов будет проведен капитальный ремонт зданий школ и оснащение отремонтированных помещений современным оборудованием. Для обеспечения максимального качества инфраструктуры и повышения эффективности образовательного процесса в отремонтированных учебных заведениях должны обеспечить дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс. Запланировано и обновление 100% учебников и учебных пособий.
Очень сложно провести такую работу, чтобы школа стала новой, совершенно новой. «Большое спасибо» не случайно звучало в адрес президента и губернатора, потому что такие новые школы появляются в Нижнем Тагиле, появляются и в других точках нашей области и страны. Благодаря этому, для детей всего создаются самые лучшие условия. Спасибо огромное педагогам, спасибо учителям за все, что они делают для наших детей. Мы все помним роль учителя в нашей жизни. Сегодня они самые главные люди, — отметил председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике Вячеслав Погудин.
Напомним, ремонт в школе №48 на Радищева, 3 начался еще в апреле 2022 года. Общая сумма затрат на реконструкцию учреждения — почти 180 млн рублей.