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Найден телефон убитой в Каменске-Уральском школьницы

Найден телефон убитой в Каменске-Уральском школьницы

1 сентября 2023, 09:13
В Каменске-Уральском убили 16-летнюю школьницу. Теперь же был найден ее телефон, благодаря чему появились подробности убийства.

Смартфон девушки находился у задержанного велосипедиста. Он и проходит главным подозреваемым в совершении преступления. Телефон школьницы он закопал, пишет Е1.

Сейчас велосипедист настаивает на том, что он не убивал девушку. Отец убитой утверждает, что задержанный на допросах рассказывает, что он якобы просто доехал до моста и вернулся.

Говорит, видел, как девочка ушла в лес и легла в ямку. Как я понял, он такой версии придерживается: «К смерти вообще отношения не имею», — рассказал отец школьницы.

Друзья девушки также рассказывали, что, по словам велосипедиста, он не следил за школьницей, а просто забрал ее телефон. Следователям он показал место, где его закопал.

Появились подробности о предполагаемом убийце школьницы в Каменске-Уральском
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