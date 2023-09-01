Обновленные нормы перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа действуют с 1 сентября

Posted 1 сентября, 18:14
Published 1 сентября, 18:14
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
В документ включили новые инициативы железнодорожного законодательства, которые начали действовать относительно недавно. Также учитывалось развитие IT-технологий и сервисов. Кроме того, содержание приказа устраняет выявленные пробелы в регулировании процедуры перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа.
С 1 сентября в нормативном акте прописан перечень удостоверяющих личность документов, на основании которых проводится оформление билетов на поезда дальнего следования. Речь идет о паспорте гражданина РФ, загранпаспорте, временном удостоверении личности гражданина России, свидетельстве о рождении лица младше 14 лет, военном билете военнослужащих и курсантов военных образовательных организаций и ряде других документов. Ранее существующая версия не включала в себя такой подробный список.
Полный перечень указан в тексте документа, опубликованного на сайте ОАО «РЖД, в категории „Правила перевозок“/„Оформление перевозки пассажиров в поездах дальнего следования и пригородного сообщения“. В обновленных правилах также прописаны возможности приобретения билета при замене паспорта.
Так, в документ, который начинает действовать 1 сентября, включено право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки во время приема пищи. Стоит уточнить, что пассажиры неизменно должны располагаться на местах согласно приобретенным билетам. Пассажиры с верхних полок получают доступ к столику исключительно на полчаса утром и вечером и на один час в обед. При возникновении спорной ситуации после отправления поезда пассажир может обратиться к проводнику или начальнику поезда. Сотрудники проездной бригады должны решить возникающие вопросы в соответствии с прописанными в новом документе правилами.
В число нововведений также вошло обязательное требование при удалении из поезда безбилетного ребенка 16 лет, которого не сопровождают взрослые, о передаче его сотрудникам органов внутренних дел.
Стоит отметить, что новые правила перевозок включают в себя требование о размещении лицами, не являющимися перевозчиками, сведений об основаниях взаимодействия с перевозчиком, порядке рассмотрения жалоб, обращений, претензий граждан о компенсации убытков. Такие меры необходимы для защиты потребителей от действий недобросовестных компаний.
Помимо этого, откорректированы и правила перевозки домашних животных. С сентября мелкие собаки без клетки или контейнера смогут находиться в поезде на таких же основаниях, как и крупные собаки, — в отдельном купе.
Полный текст документа представлен на нашем сайте ОАО «РЖД» в разделе «Правила перевозок».