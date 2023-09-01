Обновленные нормы перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа действуют с 1 сентября

Так, в документ, который начинает действовать 1 сентября, включено право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки во время приема пищи. Стоит уточнить, что пассажиры неизменно должны располагаться на местах согласно приобретенным билетам. Пассажиры с верхних полок получают доступ к столику исключительно на полчаса утром и вечером и на один час в обед. При возникновении спорной ситуации после отправления поезда пассажир может обратиться к проводнику или начальнику поезда. Сотрудники проездной бригады должны решить возникающие вопросы в соответствии с прописанными в новом документе правилами.