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В школах и детсадах в Нижнем Тагиле прошли учения по отражению атак

Охранники отразили «вооруженное нападение» в Нижнем Тагиле

1 сентября 2023, 13:53
Фото: 1MI

В школах и детсадах в Нижнем Тагиле прошли учения по отражению атак

Более, чем в 100 образовательных учреждениях в Нижнем Тагиле прошли учения по действиям во время вооруженных нападений и обнаружения взрывного устройства. Мероприятия прошли 29 и 30 августа 2023 года.

Учения проводились сотрудниками ФСБ, МЧС, МВД, вневедомственной охраны, а также Росгвардии в 145 дошкольных учреждениях и в 64 общеобразовательных школах для сотрудников организаций, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

По словам руководителя управления образования Татьяны Удинцевой, учения были специально намечены на конец августа перед началом учебного года, чтобы в них поучаствовало как можно больше сотрудников образовательных учреждений. Они проводились для обеспечения безопасности детей.

Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге у силовиков прошли учения около военкомата по предотвращению противоправных действий.

В Екатеринбурге пытались поджечь военкомат
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#Нижний Тагил#Безопасность#Педагоги#Нападение#Учения#ЧП#Школы#Сотрудники#Дошкольное образование#Организация#Учебный год#Ведомство#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Охранники
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