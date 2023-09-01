Охранники отразили «вооруженное нападение» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Учения проводились сотрудниками ФСБ, МЧС, МВД, вневедомственной охраны, а также Росгвардии в 145 дошкольных учреждениях и в 64 общеобразовательных школах для сотрудников организаций, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
По словам руководителя управления образования Татьяны Удинцевой, учения были специально намечены на конец августа перед началом учебного года, чтобы в них поучаствовало как можно больше сотрудников образовательных учреждений. Они проводились для обеспечения безопасности детей.
Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге у силовиков прошли учения около военкомата по предотвращению противоправных действий.