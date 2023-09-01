Пара из Екатеринбурга заняла третье место в шоу «Четыре свадьбы»

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Девушке 26 лет, мужчине 34 года. Некоторое время назад они познакомились в интернете. На второй день после первого свидания молодые люди стали жить вместе, потом расписались, рассказали на телеканале «Пятница».
Свадебное торжество пара решила устроить только через пять лет после регистрации брака. За это время у них родились двое детей. Праздник они устраивали в классическом стиле, бюджет которого составил 100 тысяч рублей. В итоге супруги заняли третье место.
Напомним, в мае 2023 года пара из Екатеринбурга, участвовавшая в передаче «Четыре свадьбы», организовала праздник в стиле 90-х годов и заняла второе место.