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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Под Челябинском девочка отравилась грибами и скончалась

Под Челябинском девочка отравилась грибами и скончалась

1 сентября 2023, 10:02
Фото: 1MI
В поселке Роза в Челябинской области от отравления скончалась 13-летняя девочка. Перед этим она ела грибы.

Сперва девушка пошла с мамой в лес за грибами. После они вместе их приготовили и отравились ими, пишет Ural Mash.

С женщиной все в порядке, а вот девочку врачам спасли не удалось. СУ СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что за июль в лесах Свердловской области погибли шесть человек. Еще шестерых граждан в лесополосах сейчас ищут волонтеры и правоохранители.

Шесть человек погибли в лесах Свердловской области с начала июля
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#Происшествия#Уголовное дело#Девочка#Волонтеры#Врачи#Челябинск#Отравление#Грибы#Дарья Сорокина
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