Под Челябинском девочка отравилась грибами и скончалась

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Сперва девушка пошла с мамой в лес за грибами. После они вместе их приготовили и отравились ими, пишет Ural Mash.
С женщиной все в порядке, а вот девочку врачам спасли не удалось. СУ СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее сообщалось, что за июль в лесах Свердловской области погибли шесть человек. Еще шестерых граждан в лесополосах сейчас ищут волонтеры и правоохранители.